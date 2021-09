Terremoto de magnitude 5,9 provoca pânico em Melbourne, na Austrália

Um terremoto de magnitude 5,9 assustou os moradores de Melbourne na manhã desta quarta-feira (22). Não há registro de vítimas, apenas de pânico entre as pessoas. Muitos moradores de Melbourne, que respeitam o confinamento imposto há oito semanas, estavam em suas casas no momento do terremoto, mas correram para as ruas, assustados, e os vídeos inundaram as redes sociais. A cidade, segunda maior da Austrália, fica no sudoeste do país. O tremor surpreendeu a população de Melbourne às 9 horas (20h de Brasília, ainda na terça-feira) e foi sentido a centenas de quilômetros de distância. Os serviços de emergência receberam ligações inclusive de Dubbo, a 700 km do epicentro. O terremoto, um dos maiores já registrados na Austrália, danificou alguns prédios da segunda maior cidade do país. Este é o maior terremoto registrado no sudeste da Austrália em muitos anos, segundo a Universidade de Melbourne.