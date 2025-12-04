Copa do Mundo - Nesta sexta-feira, às 14h, acontece o sorteio dos grupos da competição. O Brasil é cabeça de chave e pode cair em um "grupo da morte". Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha também estão no pote 1 e não serão adversários dos canarinhos. Já a algoz na Copa passada, Croácia, no pote 2, e Noruega de Haland, no pote 3, podem cair no grupo dos brasileiros. Além deles, a Itália também pode cair no grupo encabeçado pela verde e amarelo.
Bruno Henrique - A Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolheu por unanimidade, na tarde desta quinta-feira, o recurso do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que pedia que o jogador, do Flamengo, fosse tornado réu por estelionato. O atacante é acusado de deliberadamente receber cartões amarelos na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores, incluindo seu irmão.
Copinha feminina - Após Inter e Grêmio venceram Centro Olímpico e Botafogo respectivamente na primeira rodada, as equipes voltam a campo neste sábado. Às 15h, têm Inter x Ferroviária, e às 17h Grêmio x Palmeiras.
Futsal feminino - Nesta sexta-feira, às 9h30min, a seleção brasileira enfrenta a Espanha na semifinal da Copa do Mundo da modalidade. Essa é a primeira vez que a Fifa organiza a competição.
Handebol feminino - Nesta sexta-feira, às 11h30min, a seleção brasileira volta às quadras para enfrentar a Angola pela penúltima rodada da fase de grupos no Mundial. No domingo, às 16h30min, as brasileiras pegam a Noruega.
Gauchão de Futsal - Neste domingo, às 19h, Atlântico e Passo Fundo fazem o jogo de ida da final do torneio no Caldeirão do Galo em Erechim. A volta será na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo.
Fórmula 1 - A decisão do mundial de pilotos da categoria acontece neste domingo. O líder Lando Norris, da McLaren, chega para o GP de Dubai com 408 pontos, 12 à frente do vice Max Verstappen, da RBR. Em terceiro e também com chances de se sagrar campeão está Oscar Piastri com 392. A classificação está prevista para este sábado, às 11h. Já a corrida tem largada para este domingo, às 10h.
