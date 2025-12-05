Porto Alegre,

Vida Social

Publicada em 05 de Dezembro de 2025 às 00:40

Agenda

Jornal do Comércio
  Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) lança livro Passarinhar: Passa Passará Que Ave Será?, sábado, 10h. Coordenado por Patrícia Langlois, o projeto une poesia e fotografias de aves brasileiras. Gratuito, livro à venda no local por R$ 65,00.

