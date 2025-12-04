A ocupação das plantas da Braskem em Triunfo está em 52%, resultado quase equivalente ao índice de ociosidade e o mais baixo da história da empresa no complexo do Polo Petroquímico. Um dos motivos é o excesso da entrada de produtos importados no mercado nacional (Jornal do Comércio, 03/12/2025). A carga tributária está deteriorando as empresas. Os produtos importados chegam ao Brasil com preço bem baixo. O polo petroquímico gaúcho pede socorro. (Rodrigo Citadin Monteiro)