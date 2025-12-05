Festival Sálvia atrai público superior a 30 mil pessoas em Caxias

A sexta edição do Sálvia – Festival de Arte, Cultura e Gastronomia de Caxias do Sul, realizada, na Praça das Feiras, contou com mais de 30 mil visitantes. O evento reuniu 30 operações gastronômicas e envolveu mais de 300 pessoas, Segundo Lisete Alberici Oselame, diretora da Interface Eventos, realizadora do festival, essa edição do festival movimentou a economia local em mais de R$ 1 milhão. “O Sálvia se consolidou como um importante impulsionador da economia local, movimentando a praça, ampliando as vendas e fortalecendo os setores de gastronomia, cultura e serviços. Com público recorde, o festival também demonstrou que eventos de rua bem estruturados geram retorno concreto para Caxias do Sul”, afirmou. Em 2024, o festival havia recebido pouco mais de 22 mil pessoas na Serra Gaúcha