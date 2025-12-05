Gramado estima R$ 80 milhões arrecadados com eventos esportivos

Um levantamento realizado pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Turismo em Gramado, em conjunto com a Gramadotur, revela que os eventos esportivos realizados ao longo de 2025 injetaram cerca de R$ 80 milhões em receita direta na economia local. Além disso, aproximadamente 20 mil pessoas estiveram diretas ou indiretamente envolvidas nas competições ao longo do ano. O estudo levou em conta o impacto gerado pelos eventos municipais, regionais, nacionais e internacionais que passaram por Gramado, movimentando atletas, familiares, equipes técnicas, espectadores e toda a cadeia produtiva do turismo: hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços.

Para atingir estes números, a administração municipal destinou cerca de R$ 375 mil em investimentos diretos na realização e apoio aos eventos esportivos ao longo de 2025. O restante dos valores foi captado na iniciativa privada e em parcerias com os governos estadual e federal. O resultado, no entanto, é exponencial. Segundo o levantamento, cada real aplicado pela gestão retornou múltiplas vezes em geração de renda, ocupação hoteleira e fortalecimento da economia local.

O calendário esportivo de Gramado ultrapassará a marca de 80 eventos ao longo do ano, reforçando a pluralidade da modalidade esportiva na cidade. “O esporte é uma força transformadora, e em Gramado nós trabalhamos para que ele seja também vetor de desenvolvimento econômico e social. Todo esse resultado só é possível graças ao trabalho integrado entre as secretarias e a Gramadotur, que compreendem a importância do esporte como ferramenta de atração turística, inclusão e qualidade de vida”, destaca o secretário de Esporte e Lazer, Lucas Roldo.

Gramado mantém uma das estruturas esportivas mais qualificadas da região, resultado de investimentos contínuos realizados pelo poder público. Ambientes como a Vila Olímpica, o Ginásio Perinão, os espaços públicos multiesportivos, além do apoio da rede hoteleira, formam um ecossistema preparado para receber competições de todos os portes. A manutenção e modernização constante desses espaços foram determinantes para que Gramado pudesse atrair eventos de grande porte, ampliar a oferta esportiva e consolidar-se como referência nacional em turismo esportivo.