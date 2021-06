Zaffari obtém licença para empreendimento de R$ 6 bilhões no Vale do Sinos

Mais um empreendimento do grupo Zaffari está a camimho. Desta vez, será o maior aporte que o grupo varejista gaúcho já projetou em sua história e que deve sair do papel ao longo dos próximos anos. Trata-se de um "bairro-cidade" que será implantado às margens da BR-116, no Vale do Sinos.

É o Boulevard Germânia, em Novo Hamburgo, com previsão de ocupar uma área de quase 3 milhões de metros quadrados. O investimento é estimado em R$ 6 bilhões. A entrega da licença de instalação (LI), que é o aval para começo das obras, será feita na tarde desta terça-feira (29) pela prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt.

Jornal do Comércio. "Montamos um grupo de trabalho na prefeitura, e a empresa o dela. Os dois atuavam em conjunto para remover entraves", descreveu a prefeita , em entrevista em maio ao

A licença compreende a fase 1 do empreendimento, segundo a prefeitura. O bairro foi anunciado há cerca de 20 anos e vinha sendo negociado para ajustes de arranjos de infraestrutura devidio aos impactos urbanos do projeto e também compensações para o município.

Serão quatro fases para a área de 285 hectares. Segundo o município, será o primeiro bairro-cidade no Rio Grande do Sul. O conceito contempla os tipos de equipamentos, moradias e áreas comerciais. Vai ter hipermercado, centro comercial, escola, universidade. Uma das compensações prevê instalação de um centro tecnológico.

“O empreendimento será um marco no desenvolvimento urbano de Novo Hamburgo e da região. A partir do início da implementação desse bairro planejado, teremos a geração de empregos e mais desenvolvimento econômico”, comentou a prefeita Fátima.

Um portfólio de novos investimentos pela frente

O carrinho de investimentos do Zaffari estará literalmente cheio nos próximos anos. Entre Porto Alegre e Região Metropolitana (RMPA), está um pacote que vai de revitalização de lojas que foram da concorrência, novos supermercados e principalmente grandes projetos.