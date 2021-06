Zaffari abre nesta quinta supermercado em futuro shopping Bourbon

"Abre na manhã de quinta-feira", confirmou o diretor de expansão do grupo varejista, Claudio Luiz Zaffari, referindo-se à operação do supermercado no complexo, que será ativado por fases. As torres estão nos detalhes finais para obter o habite-se da prefeitura.

A rede de varejo segue a mesma tática da estreia, nesta terça-feira (8), do Zaffari Lindoia , que começou a funcionar na Zona Norte, na área onde chegou a operar até 2017 uma unidade da bandeira Nacional. O grupo não divulgou antes do dia quando seria a largada. Moradores souberam por cartazes na fachada. O temor é que gerasse aglomeração, que segue na nova loja.

"Este mês está sendo marcado por duas inaugurações. Estamos correndo, as equipes estão apostas para a operação (na Aparício)", disse o diretor, que resistiu em confirmar a data, mas acabou cedendo e antecipando ao Jornal do Comércio.

"Na Aparício, temos melhorias no sistema viário e hub da saúde, mas o primeiro a abrir é o supermercado. Gradativamente, os lojistas virão, e até o começo do ano que vem, deve chegar possivelmente a Renner com sua ancoragem", projeta Zaffari.

O diretor de expansão do grupo disse que o período recente com impactos da pandemia gerou muitas dificuldades com restrições de protocloso de cuidsdos que impediam a operação plena em obras. "Estamos retomando tudo e demonstrando firmemente a nossa convicção que temos de pensar no longo prazo", ressaltou o executivo.

O centro comercial no bairro Teresópolis será ativado por etapas. Junto com o supermercado, serão abertas algumas lojas. O grupo informa que o cardápio comercial vai se completar em 2022. A projeção é de gerar mais 322 vagas formais nas operações.

Nas torres, AaMelnick Even informa que são 140 apartamentos, entre lofts e um dormitório de 35 e 53 metros quadrados. Na torre comercial, são 168 consultórios e salas. "O empreendimento já está em fase final de implantação", diz a construtora. O investimento total é de mais de R$ 180 milhões.

Além dessas duas entregas, o grupo gaúcho começou a fazer a remodelação do prédio na avenida Lucas de Oliveira, que também teve antes uma filial do Nacional, no bairro Mont'Serrat, e a construir o prédio do futuro Zaffari Moinhos, no bairro Moinhos de Vento.

Sobre prazos de conclusão e abertura das duas unidades, Zaffari diz que "é prematura dar datas". O JC apurou que o supermercado da Lucas pode abrir até o fim deste ano e o Moinhos é previsto para 2022.