Zaffari abrirá dois novos supermercados até junho em Porto Alegre

Redes de supermercados podem abrir ou reformar lojas em Porto Alegre, algumas vindas do Interior ou até mesmo de Santa Catarina, mas os residentes 'lovers' (apaixonados) pela grife Zaffari estão sempre querendo saber quando uma loja vai inaugurar perto de suas casas. A hora vai chegar e em breve para quem mora em duas regiões da Capital.

A última abriu na avenida Juca Batista, na Zona Sul O grupo gaúcho, com operações no Estado e em São jPaulo, vai abrir entre maio e junho mais dois supermercados. Desde fevereiro de 2017, a bandeira não inaugurava novas operações.. Estão saindo do forno unidades na avenida Panamericana, na área onde já funcionou o concorrente Nacional, e, quase ao mesmo tempo, no novo Shopping Bourbon da família, na avenida Aparício Borges.

Os moradores de cada região - Norte e Sul -, já podem ir treinando os nomes: serão o Zaffari Lindóia e o Bourbon Teresópolis. Os dois súpers vão somar juntos 300 empregos diretos - 150 em cada loja. As contratações já estão em andamento. Quem se interessar pelas vagas pode se inscrever pelo site do grupo. Por nota, o Zaffari informou que já começou a treinar equipes das áreas operacionais. Hoje o grupo soma 12 mil empregados entre Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Passo Fundo e São Paulo.

"O treinamento está sendo em outras unidades do grupo e em breve estarão na nova unidade", diz a bandeira. Na Panamericana, serão criados ainda mais 55 empregos nas lojas que vão compor o mix, semelhante ao que se encontra em outros empreendimentos, como o Zaffari Ipiranga e Juca Batista.

Os empreendimentos aguardam as Licenças de Operação (LOs) que são emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. A LO da loja na Aparício, que compõe o complexo Linked, desenvolvido com a Melnick Even, foi pedida em fim de 2020, e a da Panamericana deu entrada em março nos setores de licenciamento da pasta. Para a liberação, o grupo só precisa finalizar a entrega das últimas documentações.

Quem passa pela Aparício Borges já é alertado pelo banner gigante em mais de uma face da fachada com a inscrição Bourbon em rosa. Os tapumes se mantêm no contorno da construção, com trabalho intenso para os acabamentos na base, onde será aberto o supermercado. As fachadas envidraçadas são tomadas pelos reflexos das habitações e edificações do bairro.

Na base do complexo, também estarão lojas e um centro médico assinado pelo Hospital Moinhos de Vento. As duas torres se dividem entre apartamentos e unidades comerciais e de consultórios. O conjunto será o segundo HUB da Saúde, sendo que o primeiro surgiu em Canoas, o Maxplaza.

O centro comercial no bairro Teresópolis será ativado por etapas. Junto com o supermercado, serão abertas algumas lojas. O grupo informa que o cardápio comercial vai se completar em 2022. A projeção é de gerar mais 322 vagas formais nas operações.

"As inaugurações continuarão acontecendo, após a abertura. A nova loja da Renner está prevista para o início de 2022, podendo antecipar", acrescentou a rede. A Melnick Even informa que vendeu 90% das unidades das duas torres. São 140 apartamentos, entre lofts e um dormitório de 35 e 53 metros quadrados. Na torre comercial, são 168 consultórios e salas. "O empreendimento já está em fase final de implantação com habite-se previsto para abril e maio", diz a construtora. O investimento total é de mais de R$ 180 milhões.

'Vamos fazer uma ponte pênsil ligando o condomínio ao Zaffari', avisa subsíndica

ENTITY_apos_ENTITYA gente conta nos dedos os dias para a inauguraçãoENTITY_apos_ENTITY, diz Iracema, sobre a operação vizinha

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC