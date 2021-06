Quase 80% dos jovens do Programa Bolsa Juventude Rural da Seapdr investem o que ganham na propriedade

Entre 2013 e 2020, o programa Bolsa Juventude Rural da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) atendeu a 1.735 jovens e disponibilizou 2.036 bolsas disponibilizadas em 569 escolas de 491 municípios gaúchos. "E temos potencial para atingir mais municípios e atender mais jovens", destaca Emanuelle Magiero, coordenadora do programa e chefe da Divisão de Políticas Públicas para Jovens, Mulheres e Idosos.

Os dados também revelaram que 77% dos jovens investem o valor da bolsa diretamente no projeto produtivo, 18% utiliza no projeto produtivo e para uso pessoal e 5% apenas para uso pessoal. "Estes números mostram que o programa está cumprindo um dos seus principais objetivos que é garantir a sucessão rural, já que os jovens usam os recursos que recebem para investir no seu projeto, na sua propriedade", destaca Emanuelle.

De 2017 para 2018 houve um aumento de 142% na procura dos jovens pelo programa, passando de 327 para 793. Em 2018, a procura aumentou 45%, passando para 1.152 e no ano de 2020 o aumento foi de 1,5%, passando para 1.169. "O programa tem procura, tem interesse e tem potencial para ampliar ainda mais", destaca.

O levantamento mostra que o maior desafio é o preenchimento correto da documentação exigida pelo edital. Entre os inabilitados para o programa, 40% não apresentaram corretamente a documentação pessoal e os documentos da família, 25% tiveram problemas com a documentação da escola e 19% houve algum erro no preenchimento ou falta de assinatura no pré-projeto. Estes percentuais demonstram a necessidade de conhecimento do programa e do edital por quem auxilia o jovem, para que o mesmo apresente corretamente a documentação.