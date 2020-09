Zaffari vai inaugurar mais dois novos Bourbon em Porto Alegre em 2021

Lucas de Oliveira Wenceslau Escobar, Depois de confirmar que prepara a instalação de supermercados em antigos pontos do Nacional em Porto Alegre - nas avenidaso Zaffari informou que vai concluir a construção de dois novos bourbon em 2021. O Bourbon é a bandeira de shopping center do grupo de varejo, com foco em autosserviço e incorporação imobiliária.

São empreendimentos já em plena execução na avenida Panamericana, no bairro Lindoia, na zona norte, e avenida Aparício Borges, no bairro Teresópolis, na zona sul. Outro projeto que está em obras fica na avenida Carlos Gomes e também é de um Bourbon.

foi comprado pela rede em 2017 foram assumidos em 2018 O imóvel da Wenceslau, e os da Lucas e da Panamericana, depois que as unidades, que eram da Walmart, foram fechadas.

"O Grupo Zaffari está tramitando alguns projetos na prefeitura de Porto Alegre. Estão em execução as obras do Bourbon Teresópolis e do Zaffari Lindoia, previstas para 2021", diz, por nota, a companhia, indicando o começo da operação.

Na avenida Panamericana, obras estão em andamento e projeto terá ajustes para 2021. Fotos: Joyce Rocha

Linked Teresópolis , que é executado junto com a MelnickEven, está com 81% da execução concluída. O projeto integra o hub de saúde, aposta que une área comércio, serviços e residencial.

Na avenida Panamericana, no Lindoia, as obras estão sendo feitas. No local, que está cercado, é possível visualizar que uma estrutura metálica está sendo erguida. Uma placa externa ao terreno indica o plantio de mudas para compensar a retirada de vegetação.

O projeto foi aprovado em abril de 2019 na área de licenciamentos. Em junho passado, o Zaffari pediu modificações no projeto original para ampliar o estacionamento e área da loja e para construção de um pequeno mall.

Na avenida Carlos Gomes, está sendo erguido um Bourbon que deve ficar pronto em 2022

O investimento é de R$ 140 milhões Jornal do Comércio. A construção do empreendimento da Carlos Gomes começou em outubro de 2019, com previsão de entrega em 36 meses, o que projeta a conclusão para 2022., segundo o Anuário de Investimento do

Os supermercados a serem instalados nas avenidas Lucas de Oliveira e Wenceslau Escobar ainda não estão em obras. Os projetos, para autorizar ajustes nos imóveis existentes nos dois endereços, tramitam na área de licenciamentos da prefeitura da Capital. Por isso, as duas unidades não têm um cronogramas sobre quando devem abrir para atender aos clientes.

Na Wenceslau Escobar, será aberto um supermercado após reforma e adaptação. Foto: Luiza Prado

Segundo apurou o Jornal do Comércio, o Zaffari teve aval para deslocar uma rede pluval pública que passava dentro do terreno na Wenceslau. Também tramita um estudo de viabilidade de uma reforma do imóvel. O projeto prevê uma reforma estrutural, que pode contar com alguma mudança no prédio para adequar ao padrão de supermercado da rede.

Já os planos para o imóvel da Lucas de Oliveira preveem reforma. Projeto para a unidade tramita desde junho no município. A companhia pediu autorização para demolir uma casa com entrada na rua Pedro Ivo, vizinha ao imóvel do antigo Nacional.

Na avenida Lucas de Oliveira, projeto está em análise na prefeitura para as adaptações. Foto. Joyce Rocha

O destino do imóvel da antiga Gaúcha Cross

Uma área que foi adquirida pelo Zaffari gera até hoje muitos questionamentos de leitores do JC. Ainda mais quando surgem novidades de novas unidades que serão abertas. Trata-se do terreno da antiga Gaúcha Cross, na avenida Protásio Alves com a rua Ary Tarragô. No imóvel, ainda permanece os restos da sede da revendedora.

Segundo a companhia de supermercados, "o projeto está em fase de desenvolvimento e de aprovação junto ao município. O detalhamento deste empreendimento será oportunamente apresentado, após a conclusão dos estudos e aprovações", informou o Zaffari, por nota, após questionamento do JC.

Será que agora vai ter algum empreendimento na área na zona leste da Capital?