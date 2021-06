Centro Tecnológico Randon desenvolve pesquisas na área de eletromobilidade

Com a expectativa do avanço do mercado de veículos elétricos, devido às vantagens ambientais, menor manutenção do que os carros alimentados a combustíveis fósseis e à tendência de redução do custo, que ainda é mais elevado para esse tipo de produto em relação ao concorrente convencional, a Randon tem apostado em estudos de soluções para essa área. A ferramenta que a empresa está usando nessa missão é o seu centro tecnológico localizado em Farroupilha que, atualmente, está trabalhando com cinco projetos envolvendo veículos e eletromobilidade.

O diretor de Tecnologia e Inovação de Produto das Empresas Randon, César Augusto Ferreira, detalha que o centro é constituído de um campo de provas, com pistas externas, associado a laboratórios, com engenharia de testes e cálculos. “É uma estrutura de soluções automotivas”, frisa Ferreira. O complexo atende a demandas das próprias companhias do grupo Randon, mas também presta serviço para outros empreendedores.

Um dos produtos desenvolvidos no complexo, envolvendo a eletromobilidade, é um sistema de recuperação de energia cinética através da instalação de um eixo elétrico e uma bateria em uma carreta. Quando o veículo desce uma ladeira carrega a bateria e quando sobe o equipamento ajuda a economizar combustível. O diretor de Tecnologia e Inovação de Produto das Empresas Randon informa que já foi alcançado um patamar de economia de 21%. Essa solução será produzida comercialmente pela Suspensys, uma das companhias do grupo.

Outra iniciativa que conta com o auxílio do Centro Tecnológico Randon (CTR) no seu desenvolvimento e certificação é o caminhão 100% elétrico da FNM. Uma prova que a empresa gaúcha pretende valorizar as pesquisas feitas na unidade da Serra gaúcha foi o investimento de R$ 20 milhões realizado no complexo no ano passado que, entre outras ações, contemplou a construção de novas pistas de testes e aportes em laboratório e equipamentos. O centro, situado em uma área de 92 hectares, possui mais de 20 tipos de pistas para experimentações, com extensões que somam em torno de 15 quilômetros. Além disso, são cerca de 75 funcionários atuando no CTR.