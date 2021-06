Zaffari abre nova loja após cinco anos de jejum em Porto Alegre

Para a vizinhança do bairro Jardim Lindóia na Zona Norte de Porto Alegre, a estreia do supermercado Zaffari , onde já foi uma operação do Nacional, nesta teça-feira (8), significou encurtar distâncias e um dia de chuva mais descontraído, devido aos mimos da estreia da filial,com rosas, panetone e músicos no local. Para o Zaffari, a chegada da 37ª unidade da família de autosserviço interrompeu um jejum de cinco anos sem inaugurações em Porto Alegre. A última havia sido em 2016, do Zaffari Hípica, na Zona Sul.

A expansão não para por aí. Depois do Zaffari Lindoia, como a rede está chamando a unidade, mas que vai acabar informalmente sendo chamada de Zaffari Panamericana, por estar no número 240 da avenida com o mesmo nome, o 38º integrante da Companhia Zaffari, que tem ainda mais lojas e shopping centers no Estado e em São Paulo, já está a caminho e vai ser aberto esta semena na avenida Aparício Borges , na Zona Sul.

Será o Bourbon Teresópolis, que fica no empreendimento com a Melnick Even e terá ainda um pequeno mall e torres de apartamentos e área comercial, ligada à saúde, com um complexo do Hospital Moinhos de Vento.

O supermercado no Lindóia tem 150 funcionários e teve investimento de mais de R$ 11 milhões, segundo previsão repassada à prefeitura. O pequeno complexo, que remete a um pequeno mall, terá ainda 12 lojas, que devem totalizar 55 vagas. A Panvel já tem unidade. Uma lavanderia vai abrir em breve. Os espaços ficam no acesso pelo térreo, antes de pegar a esteira para o supermercado.

A remodelação do prédio, que começou em meados de 2018 e soma mais de 8,4 mil metros quadrados - 1,6 mil metros quadrados da loja de autosserviço, dotou a instalação com dois pisos. Outro detalhe são janelões e fachada envidraçada que geram iluminação natural e interação com o ambiente do bairro.

"A loja tem característica arquitetônica contemporânea que já usamos em algumas lojas. Cada vez a gente avança, aqui, por exemplo, conseguimos ter iluminação natural. O principal é ter o melhor equipamento para atender ao bairro", detalha o diretor de expansão do grupo Zaffari, Claudio Luiz Zaffari.

Janelas de diversos tamanhos são uma das características que asseguram a iluminação natural do ambiente interno. Foto: Luiza Prado

"Estamos retornando a história deste local, que tem supermercado desde 1974, mas com renovação, novas tecnologias e equipamentos e assegurar o abastecimento da região", resume Zaffari. O grupo reuniu as últimas tendências do varejo do setor, em um layout funcional "onde o cliente encontra com facilidade os produtos e de forma organizada", descreve o diretor.

"Com as lojas que estarão aqui, o conjunto forma um centro de serviços para a comunidade", define o diretor.

O casal Teixeira não escondeu a ansiedade pela abertura, cuja data monitorava pelas redes sociais. Foto: Luiza Prado

O casal Ivonilda e Marco Teixeira chegou a pé na loja da Panamericana. É a vantagem de morar a três quadras do endereço. Até esta segunda-feira (7), os dois precisavam ir até a avenida Assis Brasil, como no hipermercado no Shopping Wallig, também Zaffari.

"A gente estava acompanhando pelas redes sociais e estávamos na expectativa pela inauguração", descreve Teixeira. "É bem pertinho da gente e uma loja nova", resume Ivonilda, que aproveitou a folga no trabalho para as primeiras compras no súper. O casal admite que nem tinha muita coisa para repor em casa e que não resistiu a dar uma conferida na novidade.

Jace (esquerda) e Juliana foram apenas conhecer a novidade, pois acompanharam a obra desde 2018. Foto: Luiza Prado

Já a contadora Juliana Rajczuk e a auxiliar contábel Jace Santos deram uma pausa no serviço no escritório situado no condominio ao lado do empreendimento para conferir como ficou o novo vizinho.

"Desde que fechou o Nacional, a gente estava meio órfão", relata Juliana. "Não tínhamos onde fazer as compras do dia a dia." As duas acompanharam as obras desde o ínício. "Hoje não viemos comprar nada. Viemos só para ver como ficou (risos)", garantiu Jace. Mesmo sem gastar, Juliana e Jace saíram com botões de rosas e outros brindes da estreia.

Iracema e Isolda optaram por registrar os produtos no caixa sem operador e pretendem usar a alternativa sempre

A dupla de amigas que reside também bem ao lado do súper Iracema Ciceri e Isolda Valladares já decidiu: agora só registra as mercadorias nos quatro self-checkouts que estão instalados no local. Os caixas sem operador fazem parte das novidades de tecnologia que o grupo agregou ao equipamento. As duas itambém aprovaram a organização da loja, a atenção dos funcionários e os brindes, como um panetone. "Eles trataram muito bem das vizinhas", brincou Iracema.

O aposentado Werner Glanzner diz que estava ansioso pela abertura.

"A gente mora perto e estávamos acostuamdos com um súper aqui", lembra ele, que elogiou a decoração, mas só achou que tinha muita gente nos corredores. No sistema de som ambiente, a todo momento, uma locução alertava sobre o distanciamento de dois metros entre as pessoas. "Acho que é por causa da novidade. Depois deve diminuir", espera o cliente.

O aposentado diz que a loja encurtou caminho, mas só achou que tinha muita gente no primeiro dia