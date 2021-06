Brasil vence fácil a Venezuela na estreia da Copa América

O Brasil não encontrou dificuldades para vencer a Venezuela, na estreia da Copa América, neste domingo (13), em Brasília. Mesmo sem concordar com a realização do torneio no País, os comandados de Tite foram a campo e bateram os venezuelanos por 3 a 0, com gols de Marquinhos, Neymar e Gabigol. A seleção volta a campo na próxima quinta-feira (17), às 21h, diante do Peru, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

A primeira etapa foi amplamente dominada pelos brasileiros, entretanto, o Brasil pouco empolgou no jogo disputado no Mané Garrincha. A posse de bola superior (62% x 38%) provocou uma maior finalização a gol (9 a 3). E foi em uma dessas conclusões, na bola parada, que o Brasil abriu o marcador aos 22 minutos: Neymar cobrou escanteio, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Marquinhos finalizar de canhota. Richarlison até marcou mais um, mas o assistente deu impedimento do atacante. Neymar perdeu uma grande chance, após lançamento de Militão, mas chutou para fora.

O domínio seguiu superior e os brasileiros ampliaram mais uma vez na bola parada. Aos 18, Danilo fez boa jogada pela direita e foi derrubado na área. Neymar cobrou o pênalti e marcou o segundo. E, aos 43, Neymar se livrou da marcação e cruzou para Gabigol escorar de peito para as redes, dando números finais.

Brasil 3 Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Renan Lodi (Alex Sandro); Casemiro, Fred (Fabinho) e Lucas Paquetá (Everton Ribeiro); Gabriel Jesus (Vini Jr.), Richarlison (Gabigol) e Neymar. Técnico: Tite.

Venezuela 0 Graterol; La Mantiia, Adrián Martínez, Luis Mago, Cumana e Alex González; Manzano (Richard Celis), Jr. Moreno, José Martínez e Casseres (Edson Castillo); Aristigueta (Córdova). Técnico: José Peseiro.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).