Grupo Zaffari inicia obras no antigo Nacional da zona Sul de Porto Alegre

O Grupo Zaffari deu início a obras no prédio do antigo supermercado Nacional na avenida Wenceslau Escobar, zona Sul de Porto Alegre. Procurada pela reportagem, a companhia não informou detalhes do projeto, mas confirmou a responsabilidade pelas obras. Por meio de nota, a Cia Zaffari informou que ainda aguarda tramitação na prefeitura de Porto Alegre para a divulgação do projeto.