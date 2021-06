Moradores de bairro de Porto Alegre aguardam abertura de novo Zaffari

A pergunta que moradores de um bairro da Zona Norte mais fazem nos últimos dias é: quando vai abrir o novo supermercado do Zaffari na região? O prédio está pronto e trabalhadores estão fazendo os arremates e limpeza. Na loja, já se pode ver produtos.

Trata-se do Zaffari Lindóia, situado na avenida Panamericana , Zona Norte da Capital, e que foi erguido - porque a construção foi completamente remodelada - no lugar da bandeira Nacional , que fechou no endereço em 2017. A estreia, segundo a vizinha do empreendimento e subsíndica do edifício onde reside, Iracema Ciceri, foi indicada para 1 a 8 de junho.

Zaffari Lindóia, situado na avenida Panamericana, foi erguido no lugar de antigo supermercado da bandeira Nacional. Foto: Luiza Prado/JC

Nesta quarta-feira (2), o súper ainda não estava funcionando. Devido à pandemia, Iracema diz que a rede decidiu não fazer inauguração com promoções para evitar aglomeração no local.

“Ainda não me informaram (a data). Está cheio de gente na frente do supermercado, pois o boato é de que seria hoje”, conta Iracema.

Procurado pelo Jornal do Comércio, o Grupo Zaffari informou que ainda não tem data confirmada para a abertura do empreendimento. Segundo a assessoria de imprensa, a fim de evitar aglomerações, a empresa só irá comunicar o início das operações após a abertura dos pontos.

Moradores estão ansiosos para ter a opção, pois hoje precisam se deslocar até a avenida Assis Brasil ou mais longe para compras em um empreendimento maior.

A licença de operação foi emitida pela prefeitura em abril. É o aval para poder abrir. O novo integrante da família da rede gaúcha gerou 300 empregos diretos na obra e abriu 300 para a operação.

A pandemia acabou atrasando o andamento da obra devido a restrições de número de trabalhadores e problemas em suprimento de materiais e equipamentos.

Outra operação que está prestes a estrear da marca é o Zaffari Teresópolis, na avenida Aparício Borges, onde terá um hipermercado Bourbon Zaffari, lojas em um pequeno mall e torres com apartamentos e área comercial, com uma operação ligada à saúde do Hospital Moinhos de Vento. O empreendimento é em conjunto com a incorporadora e construtora Melnick Even. O Grupo Zaffari também não informou a data para a inauguração do empreendimento.