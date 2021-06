Prefeitura quer retirar corredor de ônibus da avenida Farrapos

projeto de requalificação da via O corredor de ônibus da avenida Farrapos deve deixar de existir. Essa é a intenção da prefeitura de Porto Alegre para o, que será elaborado com recurso da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). A informação foi antecipada à coluna pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (DEM), responsável pela articulação que garantirá à prefeitura R$ 1,3 milhão da agência espanhola. Para atender o fluxo do transporte coletivo na Farrapos, caso se confirme a retirada do corredor central, a via receberá faixas exclusivas para ônibus.

A avenida Farrapos foi construída pelo prefeito José Loureiro da Silva, em seu primeiro mandato. As obras começaram em 1939. Foi apontada como uma obra ousada para a época, considerando a largura da nova avenida e sua longa extensão. Ao longo dos mais de 80 anos, a via cresceu e atraiu negócios, mas também se degradou nos últimos anos. O corredor de ônibus, que ocupa a parte central da via, divide o 4º Distrito ao meio e é considerado uma barreira viária de quem busca acessar a parte oeste.

Anunciado na sexta-feira (11) por Gomes, o projeto será desenvolvido por uma consultoria externa a partir de licitação e o termo de referência do edital já está em elaboração. O vice-prefeito classifica essa etapa como fundamental, já que é exigência para obter financiamento para obras com organismos internacionais ou mesmo com o governo federal. É a partir desse estudo que se definirá o que fazer e qual valor deverá ser investido.

O projeto Requalificação da Avenida Farrapos e Entorno prevê melhorias entre o Viaduto da Conceição, no Centro, até a Rua Dona Teodora (após a estação do Trensurb), no bairro Navegantes, em um trecho de aproximadamente cinco quilômetros, e marca a primeira obra de revitalização urbanística do 4º Distrito. Para além do projeto financiado pela AECID, Gomes adianta que, a médio prazo, deve ocorrer uma revisão da mobilidade na região.