Sinergy e HMidia vencem edital para adoção do Muro da Mauá

A proposta que separa o Muro da Mauá por seções com pintura de personalidades locais, uma cascata de água e um jardim vertical é a vencedora do edital da prefeitura de Porto Alegre para adoção de parte do muro. A entrega está prevista para 26 de março de 2022, quando a Capital completa 250 anos. Será responsável pelo trabalho o consórcio formado pelas empresas Sinergy e HMidia. A divulgação foi feita nesta sexta-feira, dia 18.

A adoção do Muro da Mauá corresponde ao trecho de 750 metros entre a Secretaria Estadual da Fazenda, próximo do pórtico central do Cais Mauá, e a curva perto da Usina do Gasômetro. Conforme a prefeitura, o consórcio cumpriu todos os requisitos avaliados pela Comissão Julgadora e foi considerado o projeto vencedor por unanimidade. A secretária de Parcerias, Ana Pelini, elogiou as três propostas recebidas e informou que, "para a tomada de decisão, avaliamos a criatividade, inovação, sustentabilidade e a capacidade de execução dos projetos”.

A adoção do Muro da Mauá é mais uma ação que integra o projeto de recuperação do Centro Histórico coordenado pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE). Conforme o secretário Cezar Schirmer, "é essencial que pensemos a região de forma sistêmica", atribuindo ao trabalho no muro a recuperação de uma área hoje degradada na região. Após dez dias da publicação do resultado no Diário Oficial (Dopa), caso não haja contestações, o termo de adoção será assinado pelo período de dois anos. Além do consórcio composto pela Sinergy Novas Mídias/ HD Mídia, apresentaram propostas para o Muro da Mauá o grupo Leonid Streliaev/Imagine Soluções Criativas e a empresa TIS Marketing.

O projeto escolhido prevê uma divisão do muro, valorizando os 250 anos de Porto Alegre e mostrando grandes personalidades, música, escritores, esporte, entre outros. Além disso, haverá cascata de água, espaços para interatividade com QR codes espalhados pelas sessões, trazendo informações sobre cada imagem mostrada e um jardim vertical. O projeto prevê ainda abrigos de ônibus mais modernos e iluminação cênica. Como contrapartida ao adotante, até 15% da área adotada poderá ser utilizada para identificação da marca do parceiro. Também será permitido o uso da frase “Uma empresa parceira de Porto Alegre” no local e em outras peças publicitárias, acompanhada do brasão oficial do Munícipio.