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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:01

Eleições 2026: Apuração e os resultados do primeiro turno

Veja a apuração das eleições brasileiras de 2026

Veja a apuração das eleições brasileiras de 2026

ARTE/JC
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18h32 - Com a contagem de votos em andamento, o candidato do PT, Lula, mantém margens acima de 55% dos votos válidos na Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Alagoas, seguido por Flávio Bolsonaro (PL).

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