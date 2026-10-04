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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:37

Em segunda parcial, Sanderson (PL) continua na liderança na disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul

Candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson lidera a corrida ao Senado Federal

Candidato ao Senado, Ubiratan Sanderson lidera a corrida ao Senado Federal

Divulgação/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O candidato Sanderson (PL) continua na liderança da disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul com 31,85% dos votos (421.530) na segunda parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na segunda colocação, aparece Marcel Van Hattem, do Novo, com 31,83% dos votos (421.338). Manuela D'Ávila (PSOL) aparece na terceira colocação com 15,31% dos votos (202.632). A quarta colocação é de Pimenta (PT) com 14,46% (191.327 votos).

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