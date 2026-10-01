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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 16:09

Eleições 2026 têm horário de votação unificado no Brasil

Nos estados com fuso-horário diferente do de Brasília, urnas serão abertas de acordo com horário oficial determinado pelo TSE

Nos estados com fuso-horário diferente do de Brasília, urnas serão abertas de acordo com horário oficial determinado pelo TSE

Fernando Frazão/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
O primeiro turno das eleições 2026 acontece no próximo domingo (04), das 8h às 17h de acordo com o horário oficial de Brasília em todo o território, mesmo nos estados que seguem fusos horários diferentes. 

Nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, que seguem fuso horário de uma hora de atraso em relação ao horário de Brasília, as seções de votação começam a receber os eleitores a partir das 7h. Nessas regiões, as urnas fecham às 16h. O cenário também é válido para a maior parte do estado do Amazonas. 

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