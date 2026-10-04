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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:03

Com 16% das urnas apuradas, Zucco lidera disputa pelo governo do RS com 60,45%

Zucco (PL) está ganhando no primeiro turno para o governo do RS, com 60,45% dos votos válidos

Zucco (PL) está ganhando no primeiro turno para o governo do RS, com 60,45% dos votos válidos

Tânia Meinerz/JC
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Às 17h55min, quase 1h após o início da apuração das urnas, com 16,24% das urnas apuradas, Zucco (PL) está ganhando no primeiro turno para o governo do RS, com 60,45% dos votos válidos. Das 27.547 seções eleitorais do Estado, 4.474 foram totalizadas até o momento.

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