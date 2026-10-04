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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 17:26

Primeira parcial mostra Scalco (PL) liderando a disputa a deputado estadual do RS

Assembleia Legislativa tem 55 vagas nesta eleição

Assembleia Legislativa tem 55 vagas nesta eleição

Marcelo Oliveira/ALRS/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Com 0,62% das urnas apuradas, a primeira parcial mostra Maurício Scalco (PL) liderando à disputa de deputado estadual, com 2.062 votos. Nestas eleições, serão eleitos 55 candidatos à Assembleia Legislativa. Entre os cinco mais votados no momento, também estão Professor Cláudio Branchieri (PL), Pepe Vargas (PT), João Uez (Republicanos) e Eduardo Loureiro (PDT). 

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