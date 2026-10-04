Sanderson e Van Hattem são eleitos ao Senado com diferença de 4,2 mil votos

A dobradinha Sanderson Ubiratan (PL) e Marcel Van Hattem (Novo) arrematou as duas vagas ao Senado que estavam em disputa no Rio Grande do Sul. Os dois candidatos têm o mesmo alinhamento político e apoiam o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), que vai disputar o segundo turno, e o governador eleito Luciano Zucco (PL).
Sanderson (PL) confirmou vitória
obteve a maior votação, com 30,11% do total de válidos. Ele somou 3.453.316 votos
. Já Van Hattem
ficou muito perto, com 30,8%, ou 3.449.053 votos
.
O senador eleito com mais votos se manifestou logo após a confirmação da votação afirmando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como preso político e adiantando que irá abrir um processo de impeachment contra três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF): Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.
“Se os ministros deram sentenças com base em ativismo político, eles vão ter que responder agora por isso”, alerta o senador eleito pelo PL. Ele sustenta que o STF deve ser apenas uma corte constitucional, não podendo agir “como uma delegacia de polícia”, fazendo a perseguição de pessoas.
Durante a comemoração, Van Hattem voltou a defender a abertura de processos de impeachment contra ministros da Corte - citando Alexandre de Moraes - e celebrou o fato de chegar ao Senado ao lado de Sanderson.
"Sempre disse, antes mesmo de oficializar a candidatura, que preferia não ir para o Senado do que ir sozinho. Então estou indo para o Senado acompanhado do Sanderson para fazer o impeachment do Moraes", declarou.
Em outra manifestação após o resultado, o senador eleito afirmou que pretende aumentar a pressão da Casa sobre o Supremo. "Vamos colocar o Supremo Tribunal Federal no seu lugar", disse. Van Hattem também atribuiu o cenário que critica à falta de reação do Senado.