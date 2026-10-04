Zucco exalta Bolsonaro e diz que vai governar para todos

O governador eleito em primeiro turno para comandar o Rio Grande do Sul entre 2027 e 2030, Luciano Zucco (PL) chegou em seu comitê após concluído o resultado das eleições e fez breve discurso para apoiadores.
Em primeira manifestação pública desde a confirmação de que foi eleito, Zucco exaltou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que vai “governar para todos”, mas “sem esquecer dos princípios e valores”.
“Agora nós vamos governar para todos, para quem pensa igual e para quem pensa diferente. Nós vamos ajudar o Rio Grande do Sul, mas sem esquecer sempre dos princípios e valores”, declarou o governador eleito logo após cantar o hino do Rio Grande do Sul.
Ele também afirmou: “É histórica essa eleição por causa de vocês. Nós não vamos esquecer dos nossos princípios e valores. Não vamos esquecer do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro”.
Zucco comemora vitória ao lado de Van Hattem (eleito ao Senado) e da vice Silvana
TÂNIA MEINERZ/JC
Depois, priorizou a eleição de seu aliado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), à Presidência da República, e disse que é hora de “colocar o barbudo na cadeia”, em referência ao atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em breve o governador eleito Luciano Zucco concederá coletiva de imprensa. Aguarde para mais informações.