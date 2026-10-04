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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 19:13

Luciano Zucco é eleito governador do Rio Grande do Sul em primeiro turno

Zucco é o segundo governador eleito no primeiro turno desde 2010

Zucco é o segundo governador eleito no primeiro turno desde 2010

Tânia Meinerz/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Candidato do PL, Luciano Zucco foi eleito neste domingo (4) o próximo governador do Rio Grande do Sul para comandar o Estado de 2027 a 2030. Com 82,75% das urnas apuradas neste primeiro turno das eleições, Zucco tinha 58,04% dos votos válidos, ante 31,74% de Juliana Brizola (PDT), 8,39% de Gabriel Souza (MDB) e 1,64% de Marcelo Maranata (PSDB). Os demais candidatos tinham menos de 1% dos votos válidos.
Apoiadores de Zucco concentrados no comitê central da campanha, na rua Voluntário da Pátria, em Porto Alegre, comemoraram a eleição do candidato quando a organização anunciou que ele estava matematicamente eleito. Está prevista coletiva de imprensa do governador eleito nos próximos minutos.
Esta é a segunda vez desde a redemocratização, em 1985, que um candidato a governador é eleito em primeiro turno no Rio Grande do Sul. Além de Zucco, Tarso Genro (PT) alcançou este feito em 2010.

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