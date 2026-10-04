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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:59

Michelle Bolsonaro é eleita senadora pelo Distrito Federal

Com 94,33% das seções apuradas, ela tinha 28,97% dos votos válidos

Com 94,33% das seções apuradas, ela tinha 28,97% dos votos válidos

EVARISTO SA/AFP/JC
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Agências
A candidata do PL ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro, está eleita para o cargo. Com 94,33% das seções apuradas, ela tinha 28,97% dos votos válidos, enquanto Bia Kicis (PL) tinha 27,38%. A candidata do PDT, Leila do Vôlei, estava em terceiro lugar, com 21,31% dos votos válidos. A candidata pelo PT, Erika Kokay, ficou com 18,98% dos votos.

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