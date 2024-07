Partido Novo indica chapa para disputar a prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira (30)

O partido Novo deverá oficializar a candidatura do deputado estadual Felipe Camozzato à prefeitura de Porto Alegre nesta terça-feira (30). A convenção partidária está prevista para acontecer às 18h30min no Palácio do Comércio e deverá contar também com o anúncio do candidato à vice-prefeitura na chapa.

Considerando as movimentações partidárias, é possível que seja apresentada uma chapa pura, mas o partido optou por não antecipar quem estará na composição com Camozzato. Já a nominata de candidatos à Câmara Municipal não deve estar completa, com 24 postulantes ao cargo de vereador, incluindo a busca pela reeleição dos dois atuais parlamentares da sigla: Ramiro Rosário e Tiago Albrecht.

Assembleia Legislativa se reunirá para a votação do projeto de reforma administrativa É possível estimar um atraso no início do evento pois na tarde da terça-feira, a partir das 14h15min, aapresentado pelo governador Eduardo Leite (PSDB). Como as mudanças são complexas e profundas, é possível que a sessão parlamentar se estenda. Camozzato, que se posiciona contrário à proposta de Leite deve acompanhar a apreciação da matéria.

Parte dos adversários já foram confirmados

Na primeira semana de convenções partidárias, três chapas foram confirmadas para a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre.

Sebastião Melo (MDB) foi apresentado à reeleição vice a tenente-coronel Betina Worm (PL) . J á foram anunciados os apoios de partidos da atual base governista, como Podemos, Solidariedade, PP, PRD e PSD. O atual dirigente municipal,tendo comoá foram anunciados os apoios de partidos da atual base governista, como Podemos, Solidariedade, PP, PRD e PSD.

a candidata será a deputada federal Maria do Rosário (PT) vice Tamyres Filgueira Já na oposição,em uma aliança histórica com o PSOL que indicou a. Ao seu lado, estão partidos como Avante, PCdoB, PV, PT e Rede Sustentabilidade.

Ambas as siglas trabalham para aproximar outros partidos que ainda não realizaram suas convenções em um eventual apoio às suas candidaturas.

Na esquerda radical, o PSTU lançou no sábado uma chapa pura formada pela enfermeira Fabiana Sanguiné e pelo professor da rede estadual Regis Batista Ethur.

Outros partidos anunciaram pré-candidaturas que devem ser apresentadas na próxima semana: o União Brasil, com o deputado estadual Thiago Duarte, e o PDT, com a ex-deputada estadual Juliana Brizola.