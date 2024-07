Reajuste de servidores estaduais do RS será votado na terça-feira (30)

O projeto de lei que reajusta salários de servidores públicos do Estado será votado na Assembleia Legislativa do RS na terça-feira (30), a partir das 14h15min, em sessão extraordinária. A apreciação da matéria, de autoria do Executivo gaúcho, ocorre após as bancadas pedirem o seu adiamento, sob o argumento de que os parlamentares necessitavam de mais tempo para analisar o pacote de projetos inicialmente enviado pelo governo Eduardo Leite (PSDB), considerado muito complexo e que resultaria grande impacto às contas públicas do Estado. Para facilitar a aprovação no parlamento, o governo do Estado retirou as três propostas originais e enviou apenas uma, mais enxuta. Anteriormente, o pacote anunciado por Leite poderia impactar o Tesouro estadual entre R$ 1,1 e R$ 1,5 milhões ao ano. O novo projeto do Executivo retira uma série de mudanças previstas no pacote original, e tem como foco a reorganização de quadros e as carreiras e o reajuste das remunerações dos servidores públicos do Rio Grande do Sul.