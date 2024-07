Eduardo Leite anuncia reforma administrativa com impacto anual de até R$ 1,5 bilhão

O governador Eduardo Leite (PSDB) detalhou na manhã desta terça-feira (16) o pacote de reforma administrativa do funcionalismo público. Os três projetos que compõem a iniciativa deverão ser enviados à Assembleia Legislativa em caráter de urgência, podendo ser apreciados em sessão extraordinária convocada durante o recesso parlamentar, que inicia nesta quarta-feira (17).

Os principais pontos do projeto são a equiparação dos planos de carreira para os diferentes órgãos e autarquias, a ampliação dos salários, um reajuste para a segurança pública e a contratação de servidores temporários. Além disso, serão extintas 22 mil vagas que estavam vacantes e não possuem “necessidade de serem mantidas” de acordo com o governo. Serão impactados pelas medidas 108 mil servidores, incluindo ativos e inativos.

Durante a apresentação, Leite reiterou que a necessidade de uma reforma administrativa já estava no horizonte da gestão desde o final do seu primeiro mandato, tendo sido agravada pela calamidade pública trazida pelas enchentes que afetaram o Estado entre abril e maio deste ano. Segundo o governador, tornou-se necessária a ampliação dos quadros funcionais para atender às demandas ocasionadas pela crise.

A reforma deverá gerar um impacto anual nas finanças estaduais estimado entre R$ 1,1 bilhão e R$ 1,5 bilhão. Devido às enchentes, houve, no entanto, uma queda de arrecadação que pode levar o Rio Grande do Sul a atuar acima dos limites prudencial e de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar disso, Leite está confiante com a viabilidade da proposta, considerando as perdas de arrecadação “circunstanciais” e alegando que as receitas devem se recompor com o tempo. Caso isso não se concretize, Leite estuda congelar as convocações de aprovados em concursos públicos.

Essa perda de arrecadação poderia levar à impossibilidade de realizar a reforma caso o projeto não seja apreciado com celeridade. “A receita está reagindo, mas essa perda (de arrecadação) havida vai constar nos nossos relatórios (da Lei de Responsabilidade Fiscal) por doze meses, pelo menos. Estamos tomando essa providência de trazer esse debate para a Assembleia em caráter de urgência porque se não fizermos isso agora existe o risco real de haver um desenquadramento no limite prudencial por conta dessa perda de arrecadação. E, depois que desenquadrar, só poderíamos tratar desse assunto em um ano”, argumenta.

Essa urgência também foi apresentada como argumento para rejeitar a possibilidade de realizar um fatiamento dos projetos da reforma administrativa, o que foi proposto pela bancada estadual do PL. Enquanto os parlamentares defendem que seria necessário analisar separadamente a reestruturação das autarquias e secretarias para um debate mais aprimorado, o líder do Executivo defende a união das pautas para um trâmite mais veloz do qual depende a viabilidade da reforma.