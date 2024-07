Assembleia do RS transfere R$ 40 milhões para ações de reconstrução do Estado

Foram promulgadas nesta quarta-feira (10) as Resoluções que autorizam a transferência de R$ 40 milhões do Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa (FRAL) ao Tesouro do Rio Grande do Sul para ações de reconstrução do Estado. A assinatura foi feita pelo presidente do Parlamento, deputado estadual Adolfo Brito (PP), e acompanhada pelo governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB).



Do total dos recursos, R$ 20 milhões serão para o movimento ‘Rio Grande Contra a Fome’, de combate à insegurança alimentar; os outros R$ 20 milhões para o programa estadual ‘Porta de Entrada’, de recuperação de moradias danificadas pelas enchentes de maio e de construção de novas casas.



Na solenidade de promulgação da transferência, o presidente da Assembleia destacou a mobilização de todos os deputados estaduais gaúchos de aprovarem, por unanimidade, esta pauta. “Os deputados, todos preocupados, trabalhando em suas regiões durante a crise, votaram em até 48 horas os projetos encaminhados pelo Executivo. E cortamos na própria carne, ao aprovar os R$ 40 milhões, que vão ajudar muitas famílias”, disse Brito.



O governador Eduardo Leite saudou a ação do parlamento gaúcho e destacou o momento difícil que o Estado enfrenta após o desastre climático ocorrido em maio.“As nossas receitas caíram, desde maio, mais de 20%, e só estamos sendo capazes de suportar esta queda de arrecadação porque fizemos juntos um grande esforço de ajustamento das contas que nos permitiu ter capacidade de suportar este momento”, afirmou o chefe do Executivo estadual.