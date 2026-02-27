Tudo pronto para o Marcas de Quem Decide; evento traz inovações em 2026

Um dos grandes eventos empresariais do ano acontece nos próximos dias: a apresentação da pesquisa Macas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio, será na próxima terça-feira, dia 3 de março, no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) em Porto Alegre.

O levantamento afere lembrança e preferência em mais de 70 setores da economia do Rio Grande do Sul, a partir de entrevistas que revelam a percepção de empresários, gestores de negócios e altos executivos que influenciam a tomada de decisões estratégicas em todo o Rio Grande do Sul. O estudo mapeia a posição de milhares de marcas gaúchas.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero "Há 28 anos, este evento reconhece as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul. Marcas que conquistaram um ativo intangível e poderoso: o espaço na mente e no coração de quem decide. É uma pesquisa com questionamentos aprofundados e indicadores que podem ser disponibilizados às marcas, porque sabemos que os investimentos são baseados em dados", destaca o

Além da tradição, a 28ª edição do Marcas de Quem Decide também trará novidades. A certificação das marcas mais lembradas e preferidas acontece de manhã , momento propício para networking com representantes das marcas que estarão expondo seus produtos entre os participantes. Um café de boas vindas no saguão de entrada antecede a cerimônia e dois espaços receberão o público. Será um momento de conexão, parte importante do evento.

tornando-se uma plataforma. Nossos eventos, como o Marcas de Quem Decide e o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul diretor comercial do JC, Guilherme Bunse. "O Jornal do Comércio já é um veículo com muita credibilidade no mundo da economia e negócios. E agora tem ido para outro patamar,. Nossos eventos, como oe o, além de apresentarem dados e conteúdo, também promovem o networking, e até mesmo negócios, a partir da oportunidade de as pessoas terem contato 'olho a olho'", analisa o

As principais novidades na programação serão apresentadas à tarde o JC inova e promove, pela primeira vez, um turno inteiro de palestras focadas em estratégias, resultados e visões sobre branding, cultura, inovação e crescimento empresarial. , quandofocadas em estratégias, resultados e visões sobre branding, cultura, inovação e crescimento empresarial.

diretora de projetos do JC, Stefania Jarros Tumelero "A proposta de ampliar a programação nesta 28ª edição do Marcas de Quem Decide reflete o momento do Jornal do Comércio, com a aposta de ofertar produtos inovadores mantendo a tradição do conteúdo aprofundado, que são marcas do nosso trabalho", explica a

Painel com executivos de grandes marcas

A programação à tarde está recheada de atrações e conteúdo. Depois da apresentação do case do próprio Jornal do Comércio, e da fala de Rosângela Florczak, decana da Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) da Pucrs, está previsto um painel com executivos de grandes marcas gaúchas.

"DNA de Gigante" é o nome do encontro, às 15h, que levará ao palco duas das maiores e mais reconhecidas marcas gaúchas: Tramontina e Zaffari. A apresentação terá Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina, e Alberto Freitas, diretor de comunicação e relações institucionais do Grupo Zaffari.

A tarde segue com apresentação de Elis Radmann, da IPO – Instituto Pesquisas de Opinião, responsável pelo levantamento do Marcas de Quem Decide; Marcus Rossi, da Gramado Summit; e Cesar e Greta Paz falando sobre conteúdo de relevância para o fortalecimento da marca.

O evento Marcas de Quem Decide encerra no início da noite com a palestra de Geraldo Rufino, empreendedor que é referência no meio empresarial e fez do seu nome e da sua história a sua própria marca.

A participação na parte da manhã é aberta ao público, basta realizar a inscrição. Para as palestras da tarde, a venda para ingressos está aberta

A pesquisa

Realizado desde 1999 pelo Jornal do Comércio, o Marcas de Quem Decide reconhece as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul, a partir da percepção de gestores de negócios e altos executivos que influenciam decisões estratégicas em todo o Estado.

A pesquisa é feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), em estudo que soma 78 categorias de diversos setores da economia gaúcha. O Marcas de Quem Decide reconhece, também, as categorias especiais Marca Gaúcha Inovadora, Marca Gaúcha Ambiental e Grande Marca Gaúcha do Ano.

A pesquisa é um estudo quantitativo com entrevistas em todo o Rio Grande do Sul, com questionário estruturado (até 160 questões) e protocolos de controle e verificação. O levantamento foi desenvolvido em 8 semanas a partir de 18/11/2025, incluindo organização, coleta, análise e entrega, com conclusão em janeiro.