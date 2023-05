Quarta geração já exerce cargos executivos e planeja futuro do JC

Quem acompanha o Jornal do Comércio ou participa de eventos empresariais em Porto Alegre começou a ver o nome de Giovanni Jarros Tumelero com frequência nos últimos anos. Isto porque o administrador de empresas de 31 anos tem assumido cada vez mais funções dentro da empresa fundada por seus bisavôs, Jenor e Zaida Jarros.

Ser diretor de Operações do Jornal do Comércio há cinco anos é sinônimo de responsabilidade, mas com boa dose de confiança, já que ele cresceu dentro do jornal, na avenida João Pessoa, nº 1.282.

Integrante da quarta geração da família que comanda o JC, Giovanni nasceu em 17 de fevereiro de 1992, filho mais velho de Valéria Jarros e Mércio Tumelero. A relação com o jornal é natural desde a infância e adolescência - costumava fazer os temas de casa do Colégio Farroupilha em meio à produção do noticiário por jornalistas do JC. "Via minha mãe e meu pai trabalhando e, naturalmente, percebia a forma como as coisas funcionavam. Sem saber, fui absorvendo", avalia.

Jornalistas e outros colaboradores do JC foram os primeiros "clientes" do empreendedor Giovanni. Ainda criança, se encantou com velas trazidas por seu pai da Itália e se aventurou em produzir os itens em casa. "Vendia dentro de uma caixa de sapatos", lembra.

Quando chegou a hora de escolher uma área para cursar na faculdade, optou por Administração de Empresas com Ênfase em Empreendedorismo na Pucrs. A escolha refletia o dia a dia no mundo empresarial da família.

Desde os 16 anos, Giovanni dá expediente no JC. Começou a trabalhar em diferentes áreas e acompanhou a rotina do industrial, suprimentos, RH, telemarketing, comercial e redação. Com o conhecimento de todos os setores da empresa, assumiu, em 2018, a função de diretor de Operações.

O executivo comenta ter aprendido muitas lições valiosas com profissionais que trabalharam por mais de 50 anos no JC e que recentemente se aposentaram, caso do jornalista Roberto Brenol Andrade e da secretária Berta Stumpf. A convivência com eles também foi importante por transmitirem a cultura da empresa implementada pelos fundadores.

Também destaca os ensinamentos de seu pai, Mércio. "Aprendi a valorizar as pessoas que estão junto conosco, acreditando no jornal. Além disso, levo como legado a responsabilidade e ética dele."

Giovanni ainda atua em diversas entidades empresariais do Estado, acumulando funções que lhe ocupam boa parte do dia. A agenda lotada o obriga a acordar cedo para praticar atividades físicas, como corrida, natação e ciclismo, momento do dia que não abre mão.

Além disso, gosta de ficar perto da natureza, por isso, nos fins de semana é visto acampando, fazendo kite surf ou pescando em locais pitorescos. Em dezembro, por exemplo, estará na Patagônia para uma corrida de 100 quilômetros. Antes, em 3 de junho, participará da Maratona Internacional de Porto Alegre.

"Quando estou vivendo essas experiências, me desligo do lado profissional. Algumas pessoas sequer sabem que sou do Jornal do Comércio. É o meu momento de arejar, e isso me gera insights para a empresa", afirma. Assim como nos esportes, Giovanni coloca energia para entregar o melhor ao veículo de comunicação que tem relação histórica com sua família e com o Rio Grande do Sul.