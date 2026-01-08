Marcas de Quem Decide 2026 amplia programação e apresenta novidades

Tradição e inovação são marcas do Jornal do Comércio e guiam a realização da 28ª edição do Marcas de Quem Decide, que já tem data e local confirmados: 3 de março de 2026, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre.

O evento anual que reconhece as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul, a partir da percepção de gestores de negócios e altos executivos que influenciam decisões estratégicas em todo o Estado, neste ano terá novidades na programação.

Pela manhã, a tradicional cerimônia de premiação receberá empresários, gestores públicos e representantes da sociedade para a apresentação das marcas líderes em mais de 70 setores da economia gaúcha.

E, pela primeira vez, a atividade deste ano seguirá no turno da tarde, com palestras focadas em estratégias, resultados e visões sobre branding, cultura, inovação e crescimento empresarial.

A pesquisa

Realizado desde 1999, o Marcas de Quem Decide reconhece as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul, a partir da percepção de gestores de negócios e altos executivos que influenciam decisões estratégicas em todo o Estado.

A pesquisa é feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), em estudo que soma 78 categorias de diversos setores da economia gaúcha. O Marcas de Quem Decide reconhece, também, as categorias especiais Marca Gaúcha Inovadora, Marca Gaúcha Ambiental e Grande Marca Gaúcha do Ano.

A pesquisa é um estudo quantitativo com entrevistas em todo o Rio Grande do Sul, com questionário estruturado (até 160 questões) e protocolos de controle e verificação. O projeto acontece em 8 semanas a partir de 18/11/2025, incluindo organização, coleta, análise e entrega, com conclusão em janeiro.

Manhã | Certificação e Networking

A Cerimônia Oficial de Certificação, em um encontro institucional e reservado, dedicado ao reconhecimento das marcas mais lembradas e preferidas do Estado, com foco em reputação, protagonismo e relacionamento entre decisores. As inscrições para este momento são gratuitas e já podem ser realizadas.



Tarde | Conteúdos e Branding

Os ingressos já estão à venda.

Parcerias

O evento é um grande palco para a exposição de marcas no Rio Grande do Sul. Parcerias comerciais no projeto ainda estão sendo alinhadas. Interessados podem entrar em contato pelo telefone (51) 3213-1342 ou pelo e-mail comercial@jornaldocomercio.com.br