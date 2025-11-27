Marcas de Quem Decide começa a coletar dados para edição 2026 da pesquisa

A pesquisa Marcas de Quem Decide , iniciativa do Jornal do Comércio que mapeia as marcas mais lembradas e preferidas do Rio Grande do Sul, chega na sua 28ª edição em 2026.

Para definir quais são as marcas mais queridas e lembradas pelos gaúchos, o Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) realiza uma coleta de dados, que tem início ainda neste mês de novembro e segue até janeiro de 2026.

A pesquisa do Jornal do Comércio é a única iniciativa que mede, simultaneamente, a lembrança e a preferência das lideranças gaúchas com relação a empresas, serviços, entidades e destinos turísticos. São analisados mais de 70 setores da economia gaúcha.

eventos@jornaldocomercio.com.br ou ligue para (51) 3213-1331 . Para mais informações sobre a pesquisa Marcas de Quem Decide, envie um e-mail paraou ligue para