Marcas de Quem Decide 2025 apresenta resultados no Teatro Fiergs em Porto Alegre

Marcas de Quem Decide 2025 Jornal do Comércio. O estudo, que é o único que mede a lembrança e a preferência das lideranças gaúchas, teve sua apresentação no Teatro Fiergs, em Porto Alegre. Foram apresentados, na manhã desta segunda-feira (24), os resultados da pesquisa, promovida há 27 anos pelo. O estudo, que é o único que mede a lembrança e a preferência das lideranças gaúchas, teve sua apresentação no Teatro Fiergs, em Porto Alegre.

Durante a cerimônia, iniciada com um café da manhã às 8h, para cerca de 800 pessoas, foram apresentadas as análises dos gráficos que apontam a flutuação das marcas. São 79 categorias de diversos setores da economia gaúcha, sendo cinco novas: Loja de Produtos Pet, Marca de Calçados, Ração para Pets, Shopping e Marca Símbolo da Retomada Econômica. Alguns spoilers estão sendo divulgados no site do JC, mas os dados completos somente serão publicados em um caderno especial que circulará encartado no impresso do dia 14 de abril.

O Marcas de Quem Decide, cuja pesquisa é realizada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), reconhece, também, as categorias especiais Marca Gaúcha Inovadora, Marca Gaúcha Ambiental, Retomada Econômica e Grande Marca Gaúcha do Ano. Foram realizadas 400 entrevistas em 47 cidades com participação igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho e utilizado um questionário com 172 perguntas abertas.

Giovanni Jarros Tumelero, presidente do Jornal do Comércio, acredita que as quase três décadas do projeto sejam um ativo ao empresariado gaúcho. “Ao longo desse tempo a gente consegue mensurar o trabalho realizado pelas marcas. É um reconhecimento meritocrático, um trabalho muito importante que fazemos ao mercado. Estamos muito felizes e honrados por estarmos aqui com as maiores marcas do Rio Grande do Sul”, celebra.



“Para estarem à frente têm que estar sempre se renovando, trazendo inovação”, interpreta Tumelero.



Elis Radmann, diretora do IPO, lembra que não é uma pesquisa com consumidores, mas sim com lideranças, com as pessoas que decidem os rumos do Rio Grande do Sul. “Então, as marcas que são apresentadas, seja na sua lembrança ou na sua preferência, trazem a validação das grandes personas do Estado”, justifica.

Claudio Bier, presidente da Fiergs, saudou o colunista Fernando Albrecht, que passa por procedimento na Santa Casa, e lembrou que o Teatro Fiegrs, agora, está recuperado da enchente. "O Marcas é uma tradição gaúcha. Motiva a buscar melhores resultados a nossas empresas. Em alguns casos, a marca é o maior ativo", afirmou, no palco, antes da apresentação dos gráficos.

"Essa não é uma pesquisa como as outras. Pode e deve ser considerada como icônica. Ela retrata a força das marcas após a tragédia de 2024. Dados mostraram que muitas marcas cresceram até 40%. Transcendeu qualquer estratégia mercadológica. A expansão tem a ver com gratidão. É uma resposta à campanha espontânea de incentivo a marcas locais. Líderes reconheceram os esforças das marcas que, mesmo impactadas, doaram seus produtos", complementou Elis.

O secretário de Comunicação de Porto Alegre, Luiz Otávio Prates, representando o prefeito Sebastião Melo, pediu que empreendedores continuem apostando em Porto Alegre e no RS. "São as instituições que fazem a força da nossa terra. Somos uma gestão que aposta na liberdade econômica, com políticas públicas que apoiam quem aqui investe." Melo chegou ao evento após a fala das autoridades.

Ernani Polo falou pelo governador Eduardo Leite. O secretário de Desenvolvimento Econômico reconheceu o apoio que as empresas e entidades têm feito no desafio de reconstrução. "A força de cada um tem sido fundamental." Ele elogiou, ainda, iniciativas do JC. "Me refiro ao Mapa Econômico do RS e ao Anuário de Investimentos. Essas ações têm contribuído muito para que possamos construir um Estado que todos nós desejamos."

O evento teve, também, a apresentação da dupla de musicistas da Serra, Paloma e Miqüi. Um link com as fotos para download será disponibilizado ao longo do dia.