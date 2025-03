Conheça as marcas símbolos da retomada econômica do Rio Grande do Sul

Gerdau, Banrisul, Havan, Governo do Rio Grande do Sul e RBS foram as marcas mais lembradas na categoria Marca Símbolo da Retomada Econômica, incluída pela primeira vez em 2025 na pesquisa foram as marcas mais lembradas na, incluída pela primeira vez em 2025 na pesquisa Marcas de Quem Decide . Na preferência, aparecem Gerdau, Banrisul, Havan, Randoncorp e Tramontina.

A categoria foi incorporada ao estudo promovido pelo Jornal do Comércio há 27 anos devido à enchente do ano passado. O objetivo é que a pesquisa reflita o momento e ajude as empresas e instituições a entenderem como são percebidas pelo público.

Para a Gerdau, que lidera tanto a lembrança quanto a preferência, o reconhecimento consolida o trabalho da empresa durante a catástrofe climática. “Para contribuir com a reconstrução do Estado, investimos mais de R$ 51,4 milhões, apoiando a retomada do protagonismo e da força inerentes ao povo gaúcho. Receber esse reconhecimento da sociedade é uma grande honra para todos os 30 mil colaboradores e colaboradoras da Gerdau”, pontua Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau.

"A história da Gerdau começou em Porto Alegre, há 124 anos, com uma fábrica de pregos, nascendo ali uma relação centenária com o Rio Grande do Sul, onde mantemos operações estratégicas e uma conexão forte com a população gaúcha. Como uma empresa genuinamente brasileira, a Gerdau busca ser parte das soluções aos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades nas regiões em que está presente”, complementa.