Líderes gaúchos elegem Gerdau e Tramontina como grandes marcas gaúchas do ano

Marcas de Quem Decide 2025 são listados 10 nomes, que neste ano são todos de empresas. Durante a divulgação da pesquisa, que ocorreu na manhã desta segunda-feira (24) no Teatro Fiergs, em Porto Alegre, foram detalhadas as vencedoras da categoria Grande Marca Gaúcha do Ano. Nesta,

Gerdau ficou em primeiro lugar no quesito lembrança, com 13% das indicações dos entrevistados. Já a Tramontina assumiu o posto em preferência, com 17,69%.

Na lembrança, depois da Gerdau, aparecem Tramontina, Marcopolo, Randon, RBS, Banrisul, Sicredi, Farmácias São João, Companhia Zaffari e Be8.

Já na preferência, a partir da Tramontina, aparecem Gerdau, Marcopolo, Randon, Banrisul, RBS, Zaffari, Farmácias São João, Sicredi e Be8.

O Marcas de Quem Decide é promovido há 27 anos pelo Jornal do Comércio.