A categoria especial Marca Ambiental do prêmio Marcas de Quem Decide teve a CMPC como a mais lembrada e também a preferida. A premiação foi entregue na manhã desta terça-feira, dia 4 de abril, no Teatro do Sesi em Porto Alegre.

O levantamento realizado pelo IPO - Instituto Pesquisa de Opinião e promovido pelo Jornal do Comércio há 25 anos indicou 2% de lembrança e 8% de preferência dos gaúchos pela CMPC.

Com destaque de marcas de empresas ou entidades que promovam ações de preservação do meio ambiente, também figuram a petroquímica Braskem e a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), com 1% cada, Fundação Proamb e Tramontina, com 0,8% cada. As marcas preferidas são Braskem, com 4%, Agapan e Tramontina, com 3% cada, e BSBios Energia Renovável, com 2%.



Lembradas 2023

CMPC 2,0%

Braskem 1,0%

Agapan 1,0%

Proamb 0,8%

Tramontina 0,8%



Preferidas 2023

CMPC 8,0

Braskem 4,0

Agapan 3,0

Tramontina 3,0

BSBIOS 2,0