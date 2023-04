25ª edição do Marcas de Quem Decide Celebrar as iniciativas inovadoras desenvolvidas no Rio Grande do Sul foi um dos destaques da, evento promovido pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira, 4 de abril, que consagrou as marcas mais lembradas e preferidas por executivos, gestores e lideranças de empresas gaúchas.

Dentre as 78 categorias, uma em especial foi dedicada ao tema: a Marca Gaúcha Inovadora. O resultado do levantamento realizado pelo IPO – Instituto Pesquisas de Opinião foi divulgado durante cerimônia nesta manhã no Teatro do Sesi.

Uma das novidades deste ano foi a presença do Instituto Caldeira entre essas marcas inovadas. O CEO do Caldeira, Pedro Valério, aponta que empresas tradicionais andarem em consonância às startups rumo à inovação é o cenário ideal para o desenvolvimento deste ecossistema no Estado. O espaço, que tem como objetivo desenvolver essas iniciativas, ficou na 5ª posição na categoria Marca Gaúcha Inovadora na lembrança e na preferência.

"É uma honra para o Instituto Caldeira estar neste importante momento da sociedade empresarial gaúcha. Um dos objetivos do Caldeira, quando nasceu, era dar luz às boas iniciativas que acontecem no âmbito de inovação, tecnologia e nova economia. E o que o Jornal do Comércio faz, há muitos anos, é dar holofote a todos os empreendedores e empresas que estão se destacando de alguma forma em seus segmentos", compara o CEO, destacando a importância da postura inovadora também nas empresas com muitos anos de estrada.

"Estamos vivendo um grande amadurecimento do nosso ecossistema. Quando falamos em ecossistema de inovação, por vezes, temos a ideia equivocada de que só se tratam das startups e dos novos empreendedores. Mas é muito importante vermos grandes empresas, tradicionais, mergulhando de cabeça no que chamamos de nova economia e aproveitando as oportunidades tecnológicas que surgem, justamente para continuarem sendo competitivas em seus mercados", acredita Valério. Para ele, ainda há espaço para inovação no mercado gaúcho. "Acredito que temos muito ainda para construir no Rio Grande do Sul, mas estamos muito confiantes com todos os movimentos que vêm acontecendo e com a participação ativa dos diferentes atores do nosso Estado", pontua.

Tramontina, que liderou tanto a preferência (12,2%), quanto a lembrança (6,8%) Que ficou à frente na categoria Marca Gaúcha Inovadora foi a. Para Rosane Fantinelli, diretora de Marketing Corporativo da Tramontina, o feito é digno de orgulho para empresa. "É muito importante estar entre as marcas mais lembradas e preferidas através de um grande veículo como o Jornal do Comércio, que está completando 90 anos. Estamos ao lado de grandes marcas que têm memória afetiva junto aos consumidores gaúchos", percebe Rosane sobre o desempenho da Tramontina, que também foi reconhecida como Grande Marca Gaúcha do Ano na preferência e na lembrança, além de liderar as duas frentes na categoria Ferramenta Manual.

Rosane destaca a importância de conciliar a tradição do negócio às iniciativas inovadoras para projetar o futuro. "Aliar a tradição é manter o que nos trouxe até aqui, e buscar inovação é garantir que sigamos para os próximos 100 anos nos mantendo na cabeça e no coração dos gaúchos como uma marca querida, desejada, que passa de geração a geração entregando aquilo que promete", acredita.

Tradição ao lado da inovação

A Randon, empresa de Caxias do Sul focada em soluções de transporte, foi destaque na categoria de inovação, sendo a terceira mais lembrada (3,3%) e preferida (4,2%). "Trabalhamos há 74 anos. Meu pai e meu tio iniciaram as empresas e, hoje, estamos presentes em mais de 120 países. Trabalhamos com a visão de manter os valores e princípios dos fundadores, mas continuamos inovando para atender o público. A Randon, nos últimos anos, tem crescido de forma sustentável. Nós praticamente dobramos o número de colaboradores nos últimos cinco anos. A empresa mais que triplicou sua receita, mas sempre em uma visão de ESG cada vez mais forte. Em 2021, lançamos nossa ambição ESG, com cinco principais metas e desafios, e, de 2025 a 2030, queremos atingir essas metas que estão nas estratégias das empresas, tanto na parte de melhorias de diversidade, como meio ambiente, governança e social", pontua Daniel Randon, presidente das Empresas Randon.

A Marcopolo, que também está há 74 anos no mercado, considera importante aliar a tradição à inovação. Ocupando a 4ª posição de destaque na categoria Marca Gaúcha Inovadora na lembrança e preferência, e empresa tem desenvolvido, cada vez mais, frentes voltadas à inovação, garante Vinicius Tregansin, gerente comercial de mercado externo.

"Neste ano, completamos 74 anos de história, definitivamente marcando novos momentos na história da companhia, com ações de mobilidade urbana, descolando somente do que éramos conhecidos, que é fabricante de ônibus, mas também focando em novos modais, como a Marcopolo Rail, que vem trabalhando na modalidade sobre trilhos, a Marcopolo Next, com iniciativas voltadas à inovação dentro da mobilidade, e também focando na eletromobilidade, sendo a primeira fábrica brasileira a ter um produto integral totalmente elétrico. Isso demonstra o protagonismo da companhia, as iniciativas inovadoras, e a crença no mercado brasileiro é latino-americano para seguir crescendo e desenvolvendo a economia do País", percebe Tregansin, destacando que a Marcopolo está atenta, também, ao mercado de startups que atuam no mesmo segmento.

"Nossa história nos traz alguma experiência para entender as dores e as oportunidades do mercado de transporte e de mobilidade. Com isso, desenvolvemos uma nova divisão dentro da organização chamada Marcopolo Next, que visa e foca em incentivar a inovação. Também há um braço chamado Marco Zero, que tem investido em startups que tenham alguma conexão com a mobilidade", explica.