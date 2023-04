Isadora Jacoby

Na cerimônia que celebrou a 25ª edição do Marcas de Quem Decide, premiação promovida pelo Jornal do Comércio com levantamento realizado pelo IPO - Instituto Pesquisas de Opinião, a Tramontina despontou na preferência dos gaúchos na categoria especial marca inovadora. Além da preferência (12,2%), foi a marca mais lembrada por 6,8% dos entrevistados. A categoria, que tem como objetivo destacar as iniciativas inovadoras desenvolvidas no Estado, reuniu marcas de peso tanto na lembrança, quando na preferência. Na primeira, além da Tramontina, aparecem Gerdau (4,5%), Randon (3,3%), Marcopolo (2,0%) e Instituo Caldeira (2,0%) como as marcas inovadoras mais lembradas.Na preferência, a liderança também foi da Tramontina, seguida pelas mesmos quatro empresas que compuseram as cinco mais lembradas. Gerdau ficou na segunda posição, com 7,5% da preferência, seguida pela Randon (4,2%), Marcopolo (3,2%) e Instituo Caldeira (3,2%).