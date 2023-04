As lideranças empresariais e políticas do Rio Grande do Sul conheceram, na manhã desta terça-feira (4), no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, as marcas preferidas e mais lembradas pelos gaúchos. O Marcas de Quem Decide, promovido há 25 anos, lançou novas categorias em 2023. Cerca de mil pessoas acompanharam a cerimônia, que contou com uma apresentação da Orquestra do Sesi de Lajeado, com a música "Simply The Best", na abertura, com a participação de crianças e adolescentes.

Entre as novidades, estão: Azeite de Oliva, Balas e Doces, Carne Bovina, Comércio de Refrigeração e Geleias - Chimias. Lideram esses setores, respectivamente, as marcas Gallo (tanto na lembrança quanto na preferência); Neugebauer (lembrança), Nestlé (preferência); Friboi (tanto na lembrança quanto na preferência); Frigelar (tanto na lembrança quanto na preferência) e Ritter (tanto na lembrança quanto na preferência).



Uma das categorias mais aguardadas é a Grande Marca Gaúcha do Ano, que, assim como em 2022, teve a primeira posição ocupada, tanto na lembrança quanto na preferência, pela Tramontina. Em segundo lugar, em ambos os rankings, aparece a Gerdau, seguida por Zaffari, Randon e RBS. Essas últimas oscilam nas posições.



Indicador que surpreende é o de refrigerantes, que coloca uma empresa gaúcha logo atrás da multinacional Coca-Cola. A Fruki, de Lajeado, tem mais lembrança e preferência que outra companhia global, a Pepsi.



As devidas porcentagens do levantamento, realizado este ano pelo IPO - Instituto Pesquisas de Opinião, serão publicadas no dia 28 de abril em um caderno especial com mais de 100 páginas. O suplemento é muito aguardado pelo mercado por indicar as estratégias de marketing que têm funcionado, além de contar com análises, gráficos e artigos.



Giovanni Tumelero, diretor de operações do JC, discursou durante a cerimônia. “É um estudo que reconhece o protagonismo de empresas e instituições que orgulham o povo gaúcho e que têm papel fundamental no desenvolvimento econômico do nosso Estado”, disse, sobre o Marcas.



“O JC criou o projeto no intuito de levar para as empresas os resultados que refletem diretamente o trabalho feito durante o ano, servindo de termômetro para que as companhias possam traçar suas estratégias de marca e alcançar melhores resultados”, continuou.



Tânia Moreira, secretária de Comunicação do Rio Grande do Sul, foi uma das personalidades que discursou durante o evento. “Este, sem dúvida alguma, é um momento de celebração. Todas as empresas escolhidas são referência valiosa para o Rio Grande do Sul. São essas empresas que ajudam a transformar nosso Estado”, disse a secretária, que representou o governador Eduardo Leite na cerimônia.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, citou ações adotadas para o crescimento da cidade. "O melhor combate às desigualdades no Brasil é produzir riquezas e distribuir aos que mais precisam. Nossa cidade voltou a olhar para frente, pois estamos fazendo coisas singelas, que é não aumentar impostos e ser amigo do empreendedor. Fica nosso carinho às marcas reconhecidas, esse é o Brasil que nós queremos", destacou Melo.

O publicitário João Satt, que ajudou na criação do Marcas, conta que a iniciativa surgiu da tomada de consciência de que a força de uma marca não está apenas no quanto é conhecida, e sim no quanto é preferida (comprada). “Marcas destino (preferidas) são compradas por valor, e não apenas por preço. Uma marca preferida mantém seus clientes cobrando até 16% mais que seus concorrentes. Costumo dizer que uma marca preferida não se constrói apenas com poucos ativos, tudo é importante”, sustenta ele.



Este ano marcou a volta do evento ao Teatro do Sesi, já que em 2022 ele foi promovido no Cais Embarcadero e em 2021 ocorreu de forma online devido à pandemia do coronavírus.