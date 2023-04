Durante a recepção do Marcas de Quem Decide, nesta terça-feira (4), os patrocinadores e parceiros do evento encantaram os convidados com a apresentação de produtos e novidades aos convidados.

No saguão do Teatro do Sesi, o espaço da Melnick, por exemplo, teve como uma das atrações um painel holográfico com inteligência artificial.

"Este é um protótipo da nova tecnologia que vamos proporcionar aos nossos clientes. A partir dela, vamos apresentar as maquetes dos empreendimentos nos pontos de venda", explica a gerente de marketing da empresa, Thais Fontes. Além disso, completa, "a ferramenta permite transportar para o celular do cliente as mesmas informações".

Se a Melnick concedeu uma vivência inovadora, a Tramontina garantiu a tradição, com suas panelas e utensílios.

Outras companhias ofereceram novas experiências ao paladar. A Neugebauer ofertou barrinhas de chocolates dark e ao leite. Na mesa a lado, o mate Barão proporcionou degustações de chás variados.

Um pouco mais adiante, a confeitaria Leiteria montou uma grande mesa com doces que fazem parte de seu cardápio. De acordo com o chef José Carlos Rodrigues, as estrelas do cardápio disponibilizadas no evento fazem parte do menu da casa e também podem ser encomendas para festas.

Houve ações, ainda, ações da Savarauto, Suvinil, Qboa, Marcopolo, Volare, Fruki, Água de Pedra e Pucrs.