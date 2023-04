Presente no evento Marcas de Quem Decide 2023, na manhã desta terça-feira (4), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, destacou a premiação como “um estímulo ao empreendedorismo, que tem a capacidade de fazer a transformação social”. Para Melo, “reconhecer as marcas é reconhecer o setor privado, que é a alavanca do Rio Grande do Sul e da nossa Capital”.

Representando o governador Eduardo Leite, a secretária de Estado da Comunicação Tânia Moreira tratou as empresas escolhidas como uma “referência valiosa para o Rio Grande do Sul, pois ajudam a transformar o nosso Estado”. Ela aponta que as empresas e o Estado "estão na mesma direção da busca do crescimento econômico, da competitividade, com sustentabilidade e inovação”.

Em conversa com a reportagem, Melo e Tânia parabenizaram o Jornal do Comércio, que em maio completará 90 anos. “Essa marca só é possível por ser um veículo com muita credibilidade”, apontou a secretária de comunicação. Para Melo, a história do JC está diretamente ligada à formação de Porto Alegre, “com muito incentivo ao empreendedorismo da cidade”.