Bruna Suptitz

Marca mais lembrada e preferida como sindicato patronal na pesquisa Marcas de quem decide, o Sinduscon-RS tem buscado se apresentar como “uma associação empresarial, com vantagens em termos de reconhecimento de mercado”, destaca o presidente da entidade, Cláudio Teitelbaum. Ele falou com a reportagem do JC no início do evento desta terça-feira, 4 de abril.