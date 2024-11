JC Te Lembra: Black Friday, pacote de corte de gastos e Orla de Ipanema

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

ocorre oficialmente a Black Friday Hoje, última sexta-feira do mês de novembro,, mas a campanha já mobiliza setores do comércio desde o início de novembro. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta um movimento de R$ 5,22 bilhões. Utilidades domésticas e eletroeletrônicos devem responder por quase 50% das vendas.

pacote de corte de gastos do governo federal Foi anunciado nesta semana o. Entre as medidas estão a isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês, taxação de renda superior a R$ 50 mil e mudança na aposentadoria e pensões de militares.

revitalização da Orla de Ipanema , na Zona Sul de Porto Alegre, deve ser concluída até junho de 2025. Com um investimento de R$ 10 milhões, as obras contemplam trecho de dois quilômetros no local.

check-in doméstico do Aeroporto Internacional Salgado Filho Voltou a operar, nesta semana, a área do, depois de fechado por mais de seis meses por conta das enchentes.

Polícia Federal afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro planejou O relatório final da, atuou e liderou a tentativa de golpe de estado em 2022, e que o ato só não foi concretizado por "circunstâncias alheias à sua vontade".

Missão do RS na Ásia Teve fim a. Durante duas semanas, a comitiva gaúcha participou de eventos e realizou encontros com entidades e empresas no Japão e na China, visando mostrar o potencial do RS para investimento.