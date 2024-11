Aeroporto de Porto Alegre abre check-in doméstico nesta quarta

Uma das áreas mais relevantes na operação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltará ao dia a dia de passageiros. A Fraport Brasil, concessionária do terminal, divulgou nesta terça-feira (26) que o check-in doméstico reabre nesta quarta-feira (27), depois de ficar fechado por mais de seis meses.

Em 3 de maio, a área foi fechada junto com toda a operação devido à enchente que isolou a região na Zona Norte da Capital. Os voos na pista, ainda com limitação de traçado devido aos trabalhos de restauração do pavimento, voltaram em 21 de outubro.

No último relatório da Fraport, foram 631 voos entre 15 e 21 de novembro, média diária de 90, entre partidas e chegadas. Foram transportados 91,4 mil passageiros para 11 destinos. Em 19 de dezembro, a Copa Airlines retoma a oferta. No começo de janeiro, a Latam volta com ligações ao exterior. Aerolíneas Argentinas volta em março, e TAP Air, em abril.

Até agora, a chegada do passageiro, para confirmar voo e despachar bagagens, está sendo feito no check-in internacional, onde o número de balcões é bem menor. Foi possível também fazer esse arranjo temporário porque os voos ao exterior voltam em dezembro.

A Fraport destacou que a reabertura vai melhorar o atendimento dos passageiros, "com mais espaço e comodidade", segundo a concessionária, em nota. O acesso mais rápido ao setor, para quem chega no terminal, é pelas portas 7 e 8, no piso 2.

Além do check-in doméstico, estão ainda restritas parte dos portões de embarque doméstico devido à limitação das áreas de taxiamento de aeronaves e instalação de pontes onde os aviões acoplam para embarque e desembarque de passageiros.

"A retomada (check-in) é mais um passo para a recuperação completa do aeroporto", valoriza, em nota. Fabricio Cardoso, diretor de operações do complexo.

Para poder reativar o check-in doméstico, três condições foram atendidas: disponibilidade de energia (devido ao impacto que a enchente provocou no abastecimento), sistema de TI para rodar o atendimento e funcionamento do BHS (baggage handling Systems, na sigla em inglês), que abrange o sistema de despacho e transporte da bagagem.

As obras para conclusão da restabelecimento da pista, que vem sendo operada em 1,7 mil metros dos 3,2 mil metros de extensão, segue em ritmo forte para reabertura de todo o traçado em meados de dezembro. Hoje são seis posições para estacionamento de aeronaves.