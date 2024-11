Com investimento de R$ 10 milhões, revitalização da Orla de Ipanema terá reforço na proteção contra cheias

Com um investimento de R$ 10 milhões, as obras de revitalização da Orla de Ipanema, na zona Sul de Porto Alegre, deverão estar concluídas em junho de 2025. As intervenções serão realizadas em um trecho de dois quilômetros da Orla, a partir da rua Dea Coufal, até os Arcos de Ipanema.

Um dos locais mais visitados pelos porto-alegrenses, a Orla de Ipanema sofreu estragos causados pela enchente de maio. Será derrubado o muro atual, que é de pedra, para substituição por uma cortina de contenção de concreto. A recuperação da estrutura começou em outubro deste ano e as obras são de responsabilidade da empresa Multiplan.

O diretor de Áreas Verdes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e coordenador de recuperação de infraestrutura pelo Escritório de Reconstrução, Alex Souza, explica que a área afetada pela enchente de maio passará por uma reforma completa do calçadão, reparos nos equipamentos, além de melhorias na acessibilidade e infraestrutura. "A ideia é tornar o espaço mais resistente aos impactos das cheias", comenta.

Segundo Souza, é recorrente na Orla de Ipanema a questão da água invadir o calçadão e o piso de basalto sofrer muitos danos. "O grande objetivo agora é fazer uma estrutura que possa resistir mais aos impactos da água num momento extremo caso venha ocorrer de novo", destaca.

Conforme o diretor de Áreas Verdes da Smamus, a ideia é revitalizar todo o calçadão criando uma cortina de contenção e ampliar os espaços de contemplação - bancos e lixeiras novos, substituição do mobiliário urbano por um mais resistente e realizar o plantio de árvores. Junto dos Arcos de Ipanema, também será construído um novo banheiro público com uma estrutura mais alta para evitar que o local sofra com inundações.

De acordo com Souza, novas áreas verdes serão criadas ao longo da Orla de Ipanema. No calçadão, elas servirão para reter a água da chuva e diminuir as temperaturas. Já na faixa de areia, serão preservados e reestruturados os espaços com mata ciliar existente para auxiliar no impacto das ondas.

As obras preveem a substituição da estrutura do calçamento de pedra por concreto, além de um reforço na contenção também em concreto de 45 centímetros acima do calçadão e colocação de pedras para proteção. O reforço na estrutura física ao longo dos dois quilômetros de orla irá servir como quebra ondas em momentos de cheia e também como banco para contemplação do espaço em dias de sol. O calçadão será alargado para oferecer maior acessibilidade e espaço para circulação de pessoas.

Novas áreas verdes serão criadas ao longo da Orla de Ipanema. No calçadão, elas servirão para reter a água da chuva e diminuir as temperaturas. Já na faixa de areia, serão preservados e reestruturados os espaços com mata ciliar existente para auxiliar no impacto das ondas. Na área antes da avenida Guaíba, o recanto de lazer e das atividades esportivas será revitalizado, com a manutenção da academia ao ar livre, playground e chuveiros. O canteiro central da avenida, chamado oficialmente de largo do Tio Luizão, será recuperado, com a colocação de bancos e a reforma do mobiliário. E na área de lazer próximo aos arcos do calçadão, serão reformadas as churrasqueiras e mesas e o muro será refeito.

As obras estão sendo feitas pela Multiplan e têm orçamento de R$ 10 milhões, recursos oriundos do Termo de Conversão em Área Pública, firmado com a empresa pelo empreendimento Golden Lake localizado na avenida Diário de Notícias. De acordo com Souza, a ideia é que a Multiplan também fique responsável pelas obras de recuperação do calçadão do Lami que possui um trecho de dois quilômetros de extensão, na região do Extremo Sul de Porto Alegre.