Black Friday embala vendas antes do Natal

O varejo quer tirar o atraso na atual temporada de Black Friday, que não teve um desempenho que agradou na edição de 2023. A campanha já mobiliza segmentos desde fim de outubro e mais intensamente desde os primeiros dias de novembro. A concentração de descontos e maratona na última sexta-feira do mês já é coisa do passado.

Os esquentas da Black são puxados elas gigantes de e-commerce, de Mercado Livre a Amazon às gigantes asiáticas, como AliExpress e Shopee, que estão no Brasil. O varejo de rua e shopping centers também se armaram mais este ano.

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que a data promocional vai movimentar R$ 5,22 bilhões, leve alta real (descontada a inflação) de 0,4% frente a 2023. Utilidades domésticas e eletroeletrônicos devem responder por 46% das vendas, somando R$ 1,23 bilhão e R$ 1,18 bilhão, respectivamente. Vestuário, calçados e acessórios podem render R$ 1 bilhão, e supermercados, R$ 960 milhões.

A Black "estendida", por começar bem antes da clássica sexta-feira, é validada desde o campo virtual ao físico. A AliExpress divulgou que deu largada a "ofertas antecipadas" no dia 22 e que somam mais de R$ 10 milhões em cupons e descontos até 80%.

A Amazon também faz no mesmo período, com escalada de promoções. A norte-americana contratou 6,5 mil pessoas para reforçar a operação dos 10 centros de distribuição. No de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, foram mais de 400 temporários. Produtos para dar conta de pedidos chegaram com 15 dias de antecedência.

A pesquisa Wake, em parceria com a Opinion Box, mostrou que 66% dos brasileiros pretendem comprar na Black Friday e outros 23% ainda estão indecisos. O crescimento deve ser de 10% no tíquete médio.

"A Black Friday é uma grande oportunidade para o varejo gaúcho obter resultado, ainda mais neste cenário de retomada que o Rio Grande do Sul atravessa", avalia o presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner. "Muitos consumidores ainda precisam repor bens perdidos com as enchentes. Por isso, televisores, sofás e eletrodomésticos em geral devem alcançar boas vendas", aposta Pioner.

Já a Rede Milionários e Central CM Planejamento e Inteligência de Mercado apontam que 56% dos varejistas pretendiam fazer ofertas por uma semana e 19% por 15 dias.

"Essa tendência de prolongar o período de promoções reflete a percepção de que os consumidores estão atentos ao longo de todo o mês de novembro, buscando as melhores oportunidades de compra", validaram as duas autoras da pesquisa, que verificaram reforço de estoques para dar conta dos pedidos.

O levantamento mostrou que sete em cada 10 varejistas em todo o Brasil elevaram a disponibilidade de mercadorias para evitar perda de vendas. Falta de produtos é apontada por 10,9% dos comércios como um dos principais fatores para êxito ou não da campanha.

O levantamento mostra que 27,68% dos lojistas esperam aumento nas vendas. O tíquete médio deve ficar em R$ 589,00, um pouco abaixo dos R$ 590,92 de 2023. Já o desconto médio deve ficar em 42%. Mesmo com projeção de mais negócios, há cautela sobre efeitos como queda no poder de compra das pessoas e, claro, concorrência do e-commerce.