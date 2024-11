Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 26 de outubro a 1º de novembro de 2024

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 26 de outubro e 1º de novembro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Uma das ferragens mais antigas de Porto Alegre fechará loja e focará e-commerceFerragem Igor fechará loja na avenida Protásio Alves, onde começou em 1951. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Pela primeira vez, Dia da Consciência Negra será feriado em Porto AlegreData terá programação especial no Largo Zumbi dos Palmares. Matéria: Arthur Reckziegel. Foto: Júlio Ferreira/PMPA/JC.3. Cidades devastadas por enchentes no RS têm casas abandonadas e comércio vazioMunicípios de Roca Sales, Muçum e Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, ainda exibem em suas ruas feridas abertas da tragédia. Matéria: Folhapress. Foto: Marcio Steiner/Cidades/Divulgação/JC.4. Aeroporto de Porto Alegre tem maior número de voos após reabrir pistaA expectativa é que em 4 de novembro se alcance o pico de 122 partidas e chegadas num dia. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.5. Obras avançam no principal acesso à praia do CassinoTrecho de quatro quilômetros da via que liga o município ao Balneário Cassino deve ficar em 2025. Matéria: Tais Carolina (JCSul). Foto: Daer/Divulgação/JC.